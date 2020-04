Tutto fermo, anche la Lazio. La squadra biancoceleste, portavoce di un esiguo gruppo di altre società che vorrebbero tornare in campo, sembrava vicina a partire per un ritiro. I giocatori hanno bisogno di un ricondizionamento atletico dopo il lungo stop, ma è tutto fermo: Lotito non vuole mollare, ma aspetta.



LAZIO TUTTO FERMO - Tutto in stand-by, come riporta il Corriere dello Sport: anche la Lazio stavolta aspetterà segnali dal governo. Venerdì la scadenza del Decreto, da più parti arrivano segnali di una proroga. Per ora i giocatori biancocelesti si allenano da casa.