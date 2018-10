Allenamento in Germania per la Lazio, come da programma, dopo la sconfitta patita contro l'Eintracht di Francoforte. I titolari della squadra di Inzaghi hanno svolto la seduta di scarico, tranne Basta che è stato espulso a fine primo tempo. Non ha lavorato con gruppo Durmisi, che ha riportato una lussazione al gomito. Caicedo si è allenato regolarmente: ieri era out, messo KO dalla febbre. Domani ripresa degli allenamenti a Formello, per preparare il prossimo match contro la Fiorentina.