Lazio subito in campo dopo il rientro dalla trasferta di Verona. Seduta di scarico a Formello questa mattina, con Sarri che inizia già a pensare alla sfida contro Atalanta questo sabato. Oggi la rosa si è divisa come di consueto tra palestra, per chi ha giocato al Bentegodi, e campo. All'Olimpico tra quattro giorni per il primo scontro-Champions del girone di ritorno il tecnico biancoceleste punta a rilanciare dall'inizio Felipe Anderson.



Il brasiliano è ha disputato solo uno spezzone contro l'Hellas perché aveva accusato un leggero affaticamento dopo la gara di Coppa Italia giovedì scorso. Verrà gestito nei prossimi giorni per farlo recuperare al meglio in vista della sfida alla Dea. Altro elemento da tener d'occhio in settimana è Lazzari, che scalpita per riprendersi il posto da titolare sulla destra e per questo si giocherà una maglia con Hysaj fino all'ultimo.