Lazio, ripresa dei lavori a Formello: Sarri fa la conta degli assenti in vista del Bologna

Tommaso Fefè

Festa già finita in casa Lazio. Dopo l'euforia per la storica vittoria di ieri in Champions League contro il Bayern Monaco, è già tempo di rimettersi al lavoro per il biancocelesti, in vista della delicata sfida di domenica alle 12:30 all'Olimpico contro il Bologna. Sarri dovrà affrontare la squadra rivelazione della stagione, reduce anch'essa da una vittoria nel recupero di campionato contro la Fiorentina, facendo i conti con diverse assenze.



ASSENTI - In mattinata la squadra si è ritrovata nel centro tecnico di Formello per la consueta seduta di scarico: palestra per chi ha giocato ieri sera, sgambata atletica in campo per gli altri tra i quali però non c'erano Pellegrini, Zaccagni, Rovella e Vecino. Il terzino si è fermato nella rifinitura di martedì per un fastidio muscolare. Si tenterà il recupero in questi giorni, ma resta in dubbio per la sfida contro i felsinei. Zaccagni punta invece al rientro domenica, ma l'alluce fa ancora male, soprattutto quando è il momento di calciare. Rovella è alle prese con il riacutizzarsi della pubalgia ed è da considerarsi quasi certamente fuori fino alla settimana prossima. L'uruguayano invece è squalificato, quindi sfrutterà questi giorni per riprendersi al meglio dopo l'affaticamento che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca all'ultimo secondo prima del fischio di inizio della partita contro i bavaresi. Col Bologna non ci sarà nemmeno Romagnoli, anche lui fermato dal giudice sportivo. Pronto Patric, rientrato ieri nei minuti finali della gara di Champions.



IMMOBILE - Sarri in conferenza stampa ieri ha detto che Immobile non desta preoccupazione. All'uscita dal campo si toccava gli adduttori, all'altezza dell'inguine, ma il tecnico toscano a precisa domanda ha risposto dicendo "Sarà stato un gesto scaramantico". L'attaccante oggi era al lavoro con i compagni e non ha accusato particolari problematiche. Le sue condizioni saranno comunque tenute sotto controllo in questi giorni, per evitare rischi, ma ad oggi la sua presenza domenica prossima non è in dubbio. Chi invece dovrà essere valutato è Hysaj, uscito acciaccato alla caviglia destra ieri, dopo due contrasti duri nel secondo tempo.