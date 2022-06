Il Napoli supera la Lazio per Nicolò Casale. Ora il rischio beffa per i biancocelesti è concreto. Dopo mesi di tira e molla con il Verona, nella trattartiva per il difensore, secondo Repubblica si sono inseriti da qualche giorno i partenopei. Setti ha aperto alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto e ora ballerebbero solo 2 milioni tra domanda e offerta. Setti e De Laurentiis sono in contatto e Lotito potrebbe vedersi soffiare sotto al naso uno degli obbiettivi che Sarri aveva indicato per la difesa.