Olimpico quasi tutto rossonero per Lazio - Milan. Questo il rischio raccontato oggi da Repubblica, che riporta il dato sui biglietti venduti fino ad ora per il match di domenica sera. Dei 12000 tagliandi staccati, circa 7000 - quindi più della metà - sono stati acquistati da milanisti.



La curva Nord, cuore del tifo biancoceleste, sarà quasi tutta vuota, visto che gli ultras hanno annunciato di non voler entrare, per protesta contro i 40€ chiesti per i settori più popolari. 60€ quelli per la tribuna Tevere e 110€ per la Monte Mario. Costi ritenuti "folli" e "fuori da ogni logica", stando alle voci contrarie che rimbalzano sul web e non solo da qualche giorno.