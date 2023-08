In casa Lazio è ufficialmente ri-esploso il caso Luis Alberto. Già qualche giorno fa il fantasista spagnolo con quella storia pubblicata sui social "c'è un limite alla pazienza" aveva suscitato clamore, costringendo Maurizio Sarri a spedirlo in palestra in punizione per un giorno. Un caso che sembrava rientrato con l'amichevole del giorno successivo in cui partì titolare, ma che ieri ha visto un altro incredibile capitolo che si concretizzerà nell'amichevole in programma oggi.



ALLENAMENTO SALTATO - Nella giornata di ieri, infatti, Luis Alberto non ha preso parte all'allenamento in programma agli ordini di Maurizio Sarri. Inizialmente era trapelata la voce di un possibile riposo programmato, ma con il passare delle ore è emersa la verità: l'ex Siviglia non si è presentato alla seduta di sua volontà, provocando la reazione stizzita della società e infastidita dell'allenatore.



NON CONVOCATO - Domani la Lazio giocherà in amichevole in Inghilterra contro l'Aston Villa e alla partita non prenderà parte il centrocampista classe 1992 che non è stato convocato e non è partito per l'Inghilterra. Una punizione, l'ennesima di questi giorni che fa seguito a una trattativa per il rinnovo di contratto che proprio non vuole concretizzarsi. L'accordo fra le parti c'è per un aumento da 2,8 a 4 milioni e un prolungamento fino al 30 giugno 2027. Il problema è legato ai bonus personali che Lotito non vuole concedere e che sta portando il giocatore a questi atteggiamenti di rottura.