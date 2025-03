Lazio, risentimento muscolare per Rovella: le condizioni

53 minuti fa



La Lazio di Marco Baroni rischia di avere una defezione importante in vista della sfida contro l'Udinese. Infatti, Nicolò Rovella ha riscontrato un problema fisico nella rifinitura di questa mattina. Il centrocampista dei biancocelesti si è fermato nel corso della giornata di oggi, a poche ore dal match contro gli uomini guidati da Kosta Runjaic.



NON TITOLARE - Rovella non sarà titolare a causa di un affaticamento muscolare che l'ha fermato oggi e che aveva già accusato durante la sessione di allenamento svolta nel pomeriggio di ieri. La sua presenza anche in panchina resta in serio dubbio.