Mario Gotze è vicino a sbarcare in Serie A. Il trequartista tedesco si è svincolato dal Borussia Dortmund ed è a caccia di una nuova avventura lontano dalla Germania. Nei mesi scorsi il calciatore era stato accostato a diverse squadre italiane ma oggi i betting analyst rilanciano e puntano tutto sulla Lazio. Non sarà un’operazione facile da concretizzare per il binomio Lotito-Tare ma i bookmaker, riporta agipronews, offrono la fumata bianca ad appena 5,00. Una valutazione non troppo alta, segno che la trattativa può andare a buon fine, con l’arrivo del classe 1992 che aumenterà ancora di più la competitività di Immobile e compagni.