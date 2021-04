Mentre la Lazio continua la sua corsa al quarto posto, dalle statistiche di questo 2021 arrivano conferme importanti. Nel nuovo anno, in 15 partite disputate in Serie A, la Lazio ha una media di 2,27 punti: 11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, per un totale di 34 punti. Meglio dei biancocelesti hanno fatto solo l'Inter (41 punti in 16 gare, media 2,56) e l'Atalanta (39 punti in 17 gare, media 2,29). Considerando il 2021, come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio di Inzaghi sarebbe terza, davanti anche alla Juventus (38 punti in 17 gare, media 2,23). Un ritmo che che i biancocelesti non possono permettersi di interrompere come spesso accaduto nei finali di stagione, e considerando il ritardo attuale dalla quarta posizione, ovvero 6 punti ma con una partita in meno.