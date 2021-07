Il mercato della Lazio non riesce a sbloccarsi. I biancocelesti finalmente da oggi potranno avere un contatto ravvicinato con Correa, il principale indiziato a rimpinguare le casse del club capitolino. La Lazio punta ad ottenere almeno 30 milioni di euro per il Tucu da reinvestire poi nelle trattative in entrata.



Tra i profili che stanno tornando in auge per l'attacco vi è Filip Kostic. Il calciatore è gestito da Fali Ramadani e come riporta Il Corriere dello Sport nelle prossime ore è atteso un nuovo confronto tra l'agente e Tare. Kostic, poiché serbo, qualora arrivasse andrebbe ad occupare un posto da extracomunitario. A quel punto la Lazio dovrebbe scegliere chi tagliare tra Felipe Anderson e Kamenovic, due nuovi acquisti entrambi extracomunitari, ma ancora da ufficializzare.