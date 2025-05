Lazio, rivoluzione terzini: si valuta un profilo in Bundesliga per la corsia mancina

Getty Images

Rivoluzione completa sulle corsie laterali per lain estate.e per questo, in vista del prossimo calciomercato, i biancocelesti stanno valutando diverse ipotesi. L'intenzione comunque è quella di proseguire nel percorso di rinnovamento e ringiovanimento dell'organico.A giugno scatteranno i riscatti di. Il primo costerà 5 milioni, da versare all'Arsenal, ma potrebbe lasciare Formello dopo appena una stagione - peraltro tormentata dagli infortuni, soprattutto da dicembre in poi, dopo i primi mesi più che positivi - per accasarsi al Milan (che a gennaio era fortemente interessato) o altrove, visto che le pretendenti in giro per l'Europa non mancano affatto. Lotito però vuole tra i 40 e 45 milioni di euro per lascir partire il portoghese. Cifra dalla quale dovrà poi essere sottratto il 40% da versare ancora ai Gunners. Per l'esterno italiano invece, diventato protagonista in questo finale di stagione proprio per l'ennesimo infortunio di Tavares, ci saranno altre valutazioni economiche da fare. Lo stipendio diPellegrini infatti fin'ora è stato condiviso con la Juventus. Da giugno invece, quando la Lazio verserà gli 8 milioni pattuiti due anni fa con i bianconeri, i costi saranno tutti a carico del club biancoceleste e quindi a bilancio ci saranno ben più degli 1,2 milioni lordi a stagione. A 26 anni l'ex primavera della Roma ha ancora mercato quindi anche il suo futuro sarà valutato a bocce ferme a fine anno.

Con almeno un addio, se non di più, per rinforzare la fascia mancina la Lazio sta guardando in Bundesliga per un possibile rinforzo.. 22enne, con parecchie presenze all'attivo nelle nazionali giovanili tedesche e un contratto in scadenza nel 2026. Il cartellino avrebbe un prezzo ragionevole per le casse biancocelesti (circa 10 milioni di euro) e la sua esperienza anche al livello internazionale, unita alla giovane età, potrebbe fare al caso della Lazio.Ma non è solo a sinistra che la Lazio rivoluzionerà il reparto.. L'estenro difensivo albanese è in scadenza nel 2026 e ha vissuto una stagione con più bassi che alti, guardando di fatto i compagni dalla tribuna per tutta la prima parte dell'anno (era finito fuori lista). Da dicembre in poi si è riconquistato un po' di spazio, ma ora è di nuovo scivolato indietro nelle rotazioni di Baroni. Ha uno stipendio pesante e anche per questo già l'estate scorsa si cercavano possibili acquirenti per lui. Non si è fatto avanti nessuno, ma. Farà 32 anni a novembre e per questo la società nutre dubbi sulla sua conferma:Discorso a parte invece per Marusic. La società considera scattata la clausola di rinnovo automatico che era prevista dal precedente accordo. Dunque da contratto. Ecco perché insieme al suo procuratore valuterà in estate proposte in arrivo da altri lidi