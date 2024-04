Lazio, rivoluzione totale in estate: anche Provedel è sul mercato

22 minuti fa

L'anno prossimo ci sarà tutta un'altra Lazio al livello di organico. Si prospetta una rivoluzione totale che potrebbe coinvolgere anche la porta. Nonostante l'adeguamento contrattuale firmato da poco, anche Provedel può finire sul mercato. A scriverlo oggi è Il Messaggero che spiega come l'estremo difensore friulano sia in realtà l'unico gioiello in rosa col quale poter mettere a bilancio una plusvalenza. Fondi necessari per finanziare il mercato, senza Champions.



Arrivato per 3,5 milioni dallo Spezia nel 2022, ha visto lievitare la sua valutazione dopo un anno e mezzo ad alti livelli a Roma. Il record di clean sheet della passata stagione e la vetrina europea di quest'anno hanno attirato l'attenzione di diversi top club, in particolare dall'inghilterra. Già a gennaio si parlava di un interesse del Manchester United, ma di concreto non ci fu nulla. Al contrario di quanto potrebbe invece succedere in estate. Lotito dopo quest'annata considera di fatto tutta la rosa sul mercato, a patto che arrivino offerte congrue al valore dei giocatori. Per Provedel, stando sempre a quanto riportato dal quotidiano romano, il presidente biancoceleste chiede non meno di 25 milioni. Altrimenti a Formello sarebbero comunque tutti contenti di proseguire il rapporto con il numero 94, nella consapevolezza che alle sue spalle sta emergendo pian piano anche il talento di Christos Mandas.