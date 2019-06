Robben al Werder Brema, nulla di fatto. Cresce la trepidazione per scoprire il futuro della leggenda olandese: a breve svelerà la sua prossima destinazione, il talentuoso esterno è stato anche accostato alla Lazio. Un colpo alla Klose, un'operazione per portare esperienza e mentalità nella squadra.



LAZIO ROBBEN - Il Werder, con il suo futuro, non c'entra nulla. Le voci di ieri, causa suo avvistamento in aeroporto a Brema, sono crollate. Era solo uno scalo tecnico: l'olandese è tornato nella sua Groningen, dove sta costruendo una nuova villa, per seguirne i lavori. Un malinteso, che fa ancora sperare, segretamente, i tifosi della Lazio.