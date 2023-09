Il medico sociale della Lazio, Prof. Rodia, ai microfoni dei media ufficiali del club ha fatto il punto sulla situazione degli acciacchi in casa biancoceleste. I tanti impegni ravvicinati già iniziano infatti a farsi sentire nelle gambe di Immobile e compagni. Sarri può gestire meglio le rotazioni quest'anno, ma c'è sempre il timore che qualcuno possa andare in sovraccarico:



"Come sempre tutte le partite intense portano a qualche contuso e piccolo acciacco in più. Su Pellegrini c'è stata grande soddisfazione nel vedere che non aveva avuto niente di grave, visto l'incidente serio che aveva subito tempo fa all’altro ginocchio eravamo tutti quanti preoccupati. La visita e gli esami diagnostici ci hanno dato ampia tranquillità. Noi siamo ormai abbastanza abituati di gestire le partite ogni 3 giorni, visto che partecipiamo costantemente alle competizioni europee. Il nostro impegno è garantire una rosa adeguata alla squadra e per ora ci stiamo riuscendo. Ovvio che quando le partite si susseguono può esserci qualche giocatore affaticato in più".