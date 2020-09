Tra i calciatori accostati alla Lazio negli ultimi giorni vi è anche Carlos Rodriguez. Il centrocampista del Monterrey ha parlato del suo futuro a ESPN. Ecco come si è espresso il classe '97 messicano: "Non so se il mio agente stia avendo qualche colloquio. Siamo d'accordo che si occupi lui di questo tipo di cose. Ne parleremo solo nel momento in cui avrà qualcosa di sicuro, al 100%. Ora sono nel Monterrey e sono concentrato sul lavoro che devo fare qui. Interesse della Lazio? Non ho avuto contatti con il mio procuratore, abbiamo solamente parlato e mi ha detto che sta valutando le varie opzioni. Ci sarà il momento per parlarne, vedremo cosa succederà".