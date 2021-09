Lazio-Roma 3-2 (2-1 primo tempo)



Marcatori: 10’ Milinkovic (L), 19’ Pedro (L), 41’ Ibanez (R), 63’ Felipe Anderson (L), 69’ rig. Veretout (R).



Assist: 10’ Felipe Anderson (L), 19’ Immobile (L), 41’ Veretout (R), 63’ Immobile (L).



Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, L. Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva (60’ Cataldi), L. Alberto (66’ Akpa Akpro); F. Anderson, Immobile (90’ Muriqi), Pedro. All.: Sarri.



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (82’ Smalling), Mancini, Ibanez, Vina (82’ Zalewski); Veretout, Cristante; Zaniolo (77’ C. Perez), Mkhitaryan, El Shaarawy (64’ Shomurodov); Abraham. All.: Mourinho.



Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata).



Ammoniti: 11’ Rui Patricio (R), 24’ Leiva (L), 45+1’ Cristante (R), 48’ Vina (R), 61’ Mourinho (R), 87’ Cataldi (L), Veretout (R).