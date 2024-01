Lazio-Roma, brutto episodio nel derby: Bove colpito da una bottiglietta

Redazione CM

Brutto episodio durante la sostituzione di Edoardo Bove, durante il derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Il centrocampista giallorosso (al suo posto è entrato El Shaarawy per il forcing finale dei capitolini), non appena ha varcato la linea per uscire dal rettangolo verde di gioco, è stato colpito da una bottiglietta lanciata dagli spalti dell’Olimpico. Nessuna reazione, tuttavia, del giocatore di Mourinho che ha proseguito in direzione della sua panchina.