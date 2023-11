"Parla sempre di titoli. Pedro forse ha vinto qualche titolo in più di lui…”. Queste le parole di Danilo Cataldi in conferenza stampa. Il centrocampista laziale ha provato a difendere Pedro dall'accusa di José Mourinho che lo aveva definito un "fantastico tuffatore" .I conti però sono sbagliati. Lo Special One infatti in carriera vanta 27 titoli conquistati con Roma, Porto, Inter, Chelsea, Manchester United e Real Madrid mentre quelli alzati al cielo dall'attaccante spagnolo, sono "solo" 26 vinti tra Barcellona, Chelsea e la nazionale spagnola. A fare la differenza, la Conference League vinta a Tirana con Pedro passato dall'altra sponda del Tevere qualche mese prima oppure la Supercoppa spagnola del 2012 vinta proprio dai Blancos di Mourinho contro il Barcellona di Tito Vilanova.