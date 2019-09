Pochi centimetri, a volte millimetri. La differenza che passa tra cogliere un palo a centrare la rete è spesso questione di dettagli. Nel derby di stasera tra Roma e Lazio, terminato 1-1 con le reti di Kolarov e Luis Alberto, i legni sono stati ben 6, di cui 5 in una singola frazione di gioco, un record. Infatti, secondo i dati Opta, raccolti dalla stagione 2004/2005, mai in Serie A erano stati colpiti 5 legni in un solo tempo. Nel 2014 in un Inter-Atalanta 1-2 i legni a referto erano stati 5, ma nell’intero match.



Per la Roma due volte Zaniolo, nella Lazio prima il destro al volo di Leiva, poi Immobile con un piattone, Correa e nel secondo tempo anche Parolo! I tifosi presenti all’Olimpico straniti ed eccitati, quelli sui social scatenati, tra sarcasmo, battute sferzanti e malcelata sofferenza. Scopri nella gallery di calciomercato.com tutti i messaggi social sul record di legni nel derby Lazio-Roma.