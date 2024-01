Lazio-Roma, cosa è successo tra Pedro e Paredes e perché è stato espulso solo il primo

Brutto episodio nel finale di Lazio-Roma, derby della Capitale valido per i quarti di finale di Coppa Italia: l'attaccante biancoceleste Pedro e il centrocampista giallorosso Paredes si sono "agganciati" e lo spagnolo ha perso la testa, aggredendo l'argentino che in tutta risposta lo ha preso per il collo. L'arbitro Orsato ha deciso di non espellerli ma di punire entrambi con il cartellino giallo, che però nel caso dell'ex Barcellona e Chelsea era il secondo. Da qui l'espulsione che scaturirà nella squalifica di una giornata da scontare nel prossimo torneo.