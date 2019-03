Sabato sera gli occhi di tutta Italia e di mezza Europa si sposteranno sulla capitale per il derby Lazio-Roma. Una sfida ricca di intrecci, ma che è anche ricca di uomini mercato. Due su tutti? Sergej Milinkovic-Savic e Nicolò Zaniolo. Il primo piace e non poco a Milan e Inter che si daranno battaglia in estate per strapparlo al presidente Lotito. Il secondo piace invece a Juventus. Manchester City e Barcellona con la Roma che non ha intenzione di privarsene ed è pronta a blindarlo con un ricco rinnovo.