Lazio-Roma, dopo il derby scontri tra ultras e polizia: tre fermati

Redazione CM

Attimi di tensione a Roma dopo il derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio per 1-0, rigore di Zaccagni, e non solo per la rissa accaduta in campo al fischio finale: sfiorati scontri fuori dallo Stadio Olimpico.



Come riferisce Sportface, circa 200 tifosi giallorossi si sono incamminati verso Ponte Milvio alla ricerca dello scontro con gli avversari biancocelesti. La polizia ha bloccato via Consalvi, piazza Mancini e via del Pinturicchio ed è riuscita a fermare la folla, che ha risposto lanciando sassi e bastoni. Le autorità hanno risposto in tenuta antisommossa e tre ultras romanisti sono stati fermati e identificati. Sono in corso alcuni accertamenti per risalire agli altri partecipanti agli scontri.