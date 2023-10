È salita la febbre per il derby della Capitale. Lazio e Roma si affronteranno domenica 12 novembre alle ore 18. Oggi sul sito Vivaticket è partita la vendita dei tagliandi per i tifosi giallorossi. La prima fase sarà dedicata agli abbonati e il sito è bloccato con file virtuali con un'ora di attesa. I romanisti potranno acquistare tre settori: Curva Sud centrale, Curva Sud laterale e Distinti Sud. Il prezzo dei tagliandi è di 45€. L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 16.00 di venerdì 3 novembre. Sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione, mentre chi ha la prelazione solamente uno.