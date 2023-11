Secondo un vecchio adagio, '', ma se siachearrivassero incerottate e scontente alla partita dell'anno nella capitale? Il dubbio è lecito visto come le due squadre si avvicinano alla sfida di domenica alle 18. I laziali hanno sì battuto ilin Champions League, facendo rischizzare su le chances di qualificazione agli ottavi, ma in A arrivano dal ko die in Europa hanno incassato dei fastidi fisici per. I romanisti invece sono caduti per la prima volta in. La debacle diha innervositoe spento l'entusiasmo ritrovato con la rimonta ai danni del- Solo il derby dirà chi riuscirà ad aggrapparsi al treno delle prime, quelle che vanno veloce.E anche le statistiche appaiono le eterne rivali. La squadra di Sarri conta 13 gol subiti (contro i 14 della Roma), quella di Mou segna di più: 22 reti contro le 13 biancocelesti ma il numero è drogato dalla goleada contro. Più vicine di quanto vorrebbero ammettere,Ed è per questo che alla sfida ci si è avvicinati con unesacerbato dalle schermaglie in conferenza tra i due allenatori. Se si considera che, la sensazione è che siamo di fronte a una partita pronta ad infiammarsi.Nel derby ci si gioca il presente, ma anche il futuro. Sono tanti i protagonisti attesi che però non possono mettere la mano sul fuoco sul fatto che ci saranno anche nella prossima di annata. Vediamo, in breve, situazione per situazione.- Al rendez vous del derby, Sarri ci arriva sollevato per la situazione europea ma preoccupato per la salute di alcuni dei suoi big. E nell'ultima settimana ha avuto modo di lamentarsi della vicinanza del doppio impegno e di unche non gli è andato giù. I rapporti con il club, si sa, vanno su e giù ma è stato lo stesso ex Napoli a fare chiarezza sul futuro: "Siccome a Roma sta circolando una voce che a fine anno voglio andare via, questo va contro le dichiarazioni che ho fatto in questo periodo. Ho sempre detto cheUn inizio di campionato altalenante non mi fa cambiare idea. Io sto qui e combatto con il mio presidente, il mio direttore sportivo, i miei giocatori e il mio popolo. Questa è la mia idea", in pieno stile Sarri.- Momento agrodolce anche per Ciro. Dopo gli stenti di inizio stagione, l'attaccante è tornato al gol, in Champions, siglando il suo. Ciò però non è bastato per convincerea convocarlo per la, un duro colpo per Immobile. Respinte le sirene, Ciro dovrà concentrarsi sul derby per raggiungere un nuovo traguardo: arrivare a 200 anche in Serie A. Ad oggi è a 197 reti e il derby gli porta di solito fortuna. Immobile può infatti diventare ilarrivando a 7 e raggiungendo. Per il mercato e la Nazionale ci sarà tempo, prima il campo, riconquistato con fatica e un gol da tre punti.- L'esterno sta vivendo una stagione complicata. Dopo i botti della passata, è fermo a una sola rete ed è. Sarri ha riaccolto in gruppo di Nicolòe Adam. Sempre a parte, invece,mentre proprio a Zaccagni è stata concessa una giornata di riposo e le sue condizioni restano da valutare nelle prossime ore. Sul pessimo momento dell'exinfluisce anche un futuro da decifrare. I contatti fra Lotito e Giuffredi, il suo procuratore, sono infattie la scadenza del 2025 si avvicina, con lache resta alla finestra.- Fiore all'occhiello del mercato estivo, Daichiè arrivato alla Lazio per prendere il posto dima di posto in squadra per lui ce n'è poco. E lo stesso giapponese se n'è lamentato: "Sinceramente, il mio obiettivo principale è quello di partecipare al Mondiale e u. Il prolungamento del contratto è ancora tutto da definire", ha detto. Insomma, pur avendo firmato fino al 2027, il futuro del giapponese è incerto. Le due parti dovranno riaggiornarsi a fine stagione e- Che vinca o perde, Mourinho è sempre al centro dell'attenzione. Al derby ci arriva scontento come non mai. Dopo il ko di Praga ha detto: "Oggi è mancato tutto. Non mi è piaciuto niente e non ha funzionato niente.". C'è da scommettere che una vittoria sulla Lazio possa migliorargli l'umore ma è certo che qualcosa tra club e portoghese si sia rotto. Le voci su un suo addio a giugno sono sempre più forti. Mou è ine all'Olimpico potrebbe assistere al suo penultimo derby.- Tornato dall'infortunio,si è ripreso la centralità della Roma. L'argentino ha scelto il club giallorosso e non se n'è pentito. Il futuro però resta un'incognita. I contatti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 vanno avanti ormai da diversi mesi ma non arrivano a dama. C’era anche una promessa di. Le sirene arabe restano, come lavalida per l’estero e la volontà di restare a Roma. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi nella trattativa per il rinnovo.- Spazientito, poco servito e in bianco. Romeluè apparso scontento di come la sua squadra l'ha servito contro lo, una circostanza che aveva già vissuto nel suo ritorno a Milano con. Mou si affida al suo totem d'attacco ma il belga - è bene ricordarlo - è. A fine stagione farà ritorno ale si riaprirà la corsa per accaparrarselo. Una sfida a cui stavolta parteciperà anche la Roma che per riprenderlo potrebbe sacrificare anche- Altro ritorno dall'infermeria è quello di Leonardo. L'esterno c'è e potrebbe partire titolare nel derby. Con lui, Mou ha ritrovatoche punta alla convocazione. Il campione d'Europa con l'Italia però si sta guardando intorno e per lui sono arrivate diverse e molto remunerative offerte. Anche per lui il futuro romano è a rischio.