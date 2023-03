Il derby della Capitale e il derby d’Italia a poche ore di distanza: domenica 19 marzo vanno in scena le due sfide più cariche di emotività della 27esima giornata di campionato. Alle 18:00 c’è Lazio-Roma, alle 20:45 Inter-Juventus, un doppio incrocio di altissimo livello che sembra destinato a ridisegnare in maniera importante la classifica della Serie A. Grande equilibrio sulla lavagna scommesse in vista della stracittadina tra Lazio e Roma: gli uomini di Sarri hanno appena incassato l’eliminazione dalla Conference League e ormai possono concentrarsi solo sul campionato, dove sono terzi in classifica con due punti di vantaggio sui rivali giallorossi. Anche lo stato di forma sembra essere a favore della squadra di Sarri, capace di strappare 10 punti nelle ultime quattro giornate, mentre la Roma, ai quarti di Europa League, conferma di andare in difficoltà quando gioca le coppe in mezzo alla settimana e ha perso due partite (contro Cremonese e Sassuolo) nelle ultime tre di Serie A. Le quote danno i biancocelesti vincenti a 2,77 (sarebbe il secondo derby in stagione dopo l’1-0 all’andata), contro il successo della Roma a 2,82. A quota 3,00 il pareggio. Tra i marcatori i nomi più caldi sono quelli di Dybala da una parte, a 3,75, e Felipe Anderson dall’altra, a 5,00. Meno equilibrio tra l’Inter e la Juventus. Settimana di coppe esaltante per entrambe che sono passate rispettivamente ai quarti di Champions ed Europa League. I bianconeri sono in forma, con quattro successi nelle ultime cinque di campionato e senza la penalizzazione sarebbero davanti ai nerazzurri, frenati dalle sconfitte contro Bologna e Spezia nella ultime tre di campionato. Tuttavia le quote lanciano i nerazzurri a quota 1,98, con il pareggio a 3,45 e il segno 2 a 3,95. Grandi bomber a confronto: Lautaro Martinez è proposto in gol a 3,00, Vlahovic è a 4,00.