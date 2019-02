Il derby Lazio-Roma è importante per la qualificazione in Champions League. E di conseguenza sul mercato. Senza l'Europa che conta, i club potrebbero essere costretti a sacrificare uno o più big. Il Corriere dello Sport fa i nomi di Milinkovic e Luis Alberto da una parte; Under, Manolas e Dzeko dall'altra. In questo discorso, salvo offerte impossibili da rifiutare, non verrebbe comunque calcolata la perdita di Zaniolo, che anzi a fine stagione rinnoverà comunque il contratto fino al 2024 con ingaggio quintuplicato.