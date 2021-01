Rigori, punizioni, espulsioni, gol in extremis: nel derby di Roma ogni episodio può rimanere nella memoria, se non nella leggenda. Gli analisti del bookmaker inglese ne hanno fatto materia di scommessa, in vista della stracittadina di questa sera. Per esempio, se si parla di assist, il favorito assoluto non può che essere il romanista Mkhitaryan, che in questa classifica è primo assoluto in serie A (otto assist). Un altro suo passaggio gol è ritenuto molto probabile, a 2,50. Molta fiducia in questo senso riscuote anche Mayoral, dato a 3,75 malgrado sia tutt’altro che sicuro di scendere in campo. Un po’ in ribasso le azioni di Luis Alberto, che nella scorsa stagione dispensava assist a pioggia, ma quest’anno è ancora fermo al palo: lo spagnolo è a 4,00. Piuttosto, in casa laziale si attende il passaggio decisivo di Milinkovic-Savic, a 3,00.

Capitolo gol: Immobile è il bomber più caldo, visto che il suo gol si gioca appena a 1,95. Dzeko deve accontentarsi della seconda piazza, a 2,20, solo di poco davanti al suo alter ego Mayoral, dato a 2,20. Occhio anche alla “zona Caicedo”: indovinare l’ecuadoriano (più volte in gol allo scadere) come ultimo marcatore del derby vale 7 volte la posta. Infine, i possibili “cattivi”: i maggiori candidati all’espulsione sono i due centrocampisti Villar e Akpa Akpro, entrambi a 18. In effetti, lo spagnolo della Roma ha preso già 4 cartellini gialli in campionato, uno ogni 180 minuti giocati. L’ivoriano della Lazio, se giocherà, sarà sicuramente candidato alle sanzioni arbitrali: ha già avuto ben sette gialli in 477 minuti giocati, un’ammonizione ogni 68 minuti.