Il derby della capitale, il derby Lazio-Roma è il big match del pomeriggio domenicale della 6a giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola live degli episodi più discussi.(MELI – PERETTI; IV: DI BELLO; VAR: IRRATI, AVAR: LONGO).Milinkovic Savic entra in area a contrasto areo con Ibanez che cade a terra. Il fallo non sembra esserci, ma Guida fischia lo stesso e interrompe una potenziale azione da gol.Regolare il gol di Milinkovic Savic che da solo in area taglia e insacca di testa su assist di Felipe Anderson. Giusto il giallo a Rui Patricio che provando l'uscita disperata, a braccia aperte ha colpito senza frenarsi il centrocampista giallorosso.Il gol di Pedro è regolare, ma nel corso dell'azione che ha portato al 2-0 c'è una forte protesta di Zaniolo che nell'area di rigore della Lazio cade a terra a contrasto con Hysaj. Il terzino rovina addosso all'attaccante giallorosso, ma Guida giudica l'intervento non falloso e un silent check conferma la bontà delle decisioni prese.Protesta della Lazio per un contrasto in area fra Felipe Anderson e Ibanez. L'intervento del difensore è ruvido, ma non falloso. Giusto lasciare correre.