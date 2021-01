Parte dall'Olimpico la diciottesima giornata di Serie A e lo fa con un caldissimo derby tra Lazio e Roma. Stracittadina affidata a Orsato, assistito da Meli e Mondin. Irrati sarà il quarto uomo, Mazzoleni e Valeriani al Var. Di seguito Calciomercato.com riporta tutti gli episodi di moviola:



23' Proteste della Roma sul secondo gol della Lazio: i giallorossi chiedono l'annullamento per fuorigioco a causa della posizione di Caicedo, che ostruisce la visuale di Pau Lopez sul tiro di Luis Alberto. Proteste giallorosse anche per un possibile fallo di mano di Lazzari, scivolato poco prima dell'assist per Luis Alberto. Orsato, dopo un consulto con il Var, assegna la rete.



20' Ammonito anche Radu per un intervento su Villar.



11' Ammonito Milinkovic per un fallo a metà campo su Mkhitaryan.