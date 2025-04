Lazio-Roma, la MOVIOLA LIVE: Paredes prende per l'orecchio Zaccagni a palla lontana, solo giallo

Di seguito gli episodi da moviola più importanti diil derby della capitale, gara in programma a partire delle 20.45 di domenica 13 aprile 2025 allo stadio Olimpico e valida come posticipo serale domenicale della 32a giornata di Serie A. Arbitra l'incontrodi Seregno, mentre in sala var a Lissone ci sarannoArbitro: SozzaAssistenti: Perrotti-RossiIV Ufficiale: DoveriVar: MeravigliaAvar: Di PaoloParedes a palla lontana prende per l'orecchio Zaccagni che cade a terra. Bravo Sozza a vedere l'episodio e ammonire il centrocampista della Roma.

Subito proteste laziali per il fallo su Saelemaekers di Guendozi. Il contatto però c'è, giusto fischiare