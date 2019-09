La nuova stagione di Serie A continua con il programma della seconda giornata, con il derby della Capitale tra Lazio e Roma in programma alle 18. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle due gare analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



LAZIO – ROMA h.18.00

GUIDA

CARBONE – BINDONI

IV: ROCCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI



31' ZANIOLO RISCHIA IL ROSSO - Ammonito Zaniolo per piede a martello su Luiz Felipe. Inzaghi e i laziali volevano il rosso.



25' - Ammonito Luiz Felipe per fallo su Kluivert a palla lontana.​



16' RIGORE PER LA ROMA! - Calcio di rigore per la Roma: Dzeko tenta il cross dal limite, palla sulla mano larga di Milinkovic e penalty netto per i giallorossi.