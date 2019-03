Alta tensione prima del derby Lazio-Roma in scena all'Olimpico dalle 20.30. Un poliziotto è rimasto ferito durante l'afflusso di tifosi allo stadio. Durante i momenti di tensione, fra lanci di petardi e bombe carta, un agente che si trovava su lungotevere Maresciallo Diaz è stato colpito da un sasso alla testa. Sul posto è arrivata un'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Santo Spirito per essere medicato. Prima del match, due ragazzi in sella a uno scooter con la sciarpa della Lazio sono stati visti passare davanti al bar River, uno dei ritrovi dei supporter romanisti.