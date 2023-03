Di seguito, ecco le scelte di Mourinho e Sarri in vista del derby tra Roma e Lazio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.