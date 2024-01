Roma, le ultime in vista derby: Llorente recupera, dubbio Pellegrini. Davanti Dybala-Lukaku

Francesco Balzani

L’emergenza resta, ma qualche buona notizia c’è. In vista di un derby che vale l’accesso alle semifinali di coppa Italia, ma pure l’onore cittadino in una gara che Mourinho non riesce a vincere dal 20 marzo 2022. Come dicevamo le assenze sono tante. Dai lungodegenti Smalling e Abraham a chi gioca in coppa d’Africa come Aouar e Ndicka passando per il solito Renato Sanches. La buona notizia arriva da Llorente che oggi si è allenato in gruppo dopo l’esito positivo degli esami all’inguine che hanno escluso lesioni. Lo spagnolo dovrebbe partire titolare in una difesa che ha la sola certezza Mancini.



I DUBBI - Per la terza maglia Huijsen sembra comunque in vantaggio, ma occhio alle variabili: la prima è lo spostamento di Kristensen che ha ben figurato con l’Atalanta, la seconda (meno probabile) è l’arretramento di Cristante. Il dubbio più grande è a sinistra dove si giocano una maglia Zalewski, El Shaarawy e Spinazzola. Nessuno dei tre convince a pieno, ma molto dipenderà dagli equilibri tattici della difesa. A centrocampo quasi scontate le presenze di Cristante e Bove, la terza maglia se la disputano Pellegrini (leggermente acciaccato) e Paredes. Davanti nessun dubbio: Dybala e Lukaku. Entrambi a caccia del primo gol in un derby romano, con la Joya che sembra finalmente tornato a un livello di forma ottimale. In panchina, infine, potrebbe andare anche Kumbulla per un primo ritorno di ambientamento dopo gli allenamenti svolti in settimana.