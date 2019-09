Tribuna senza vip al derby di Roma. Ieri le poltroncine colorate della tribuna Coni sono rimaste vuote: niente attori, né politici. E' un effetto della nuova gestione degli inviti, passata dal Coni a Sport e Salute: ossia dalle mani del numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò (assente) a quelle del Governo. Al Coni hanno lasciato la miseria di 12 biglietti, non ritirati per protesta.



Mercoledì la questione sarà argomento del faccia a faccia tra Coni e Sport e Salute nella Giunta straordinaria convocata con un unico punto all’ordine del giorno: i rapporti tra i due. Come si legge su La Repubblica, un braccio di ferro che ha già ottenuto di svuotare l’Olimpico anche da chi non aveva altro obiettivo che essere lì.