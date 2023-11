Una città, due squadre. Il derby. Rivalità - sportiva - a oltranza, sfottò in loop e un occhio sempre puntato sugli altri. Oggi si gioca Lazio-Roma, la capitale si ferma per 90 minuti. Questione di priorità e voglia di riscattare un periodo complicato per entrambe le squadre. Il botta e risposta tra Sarri e Mourinho dimostra - ancora una volta - che il derby è ha un'atmosfera tutta sua. A Roma, a Milano, a Genoa e nel resto d'Europa. Anzi, del mondo. Perché ci sono davvero stracittadine da ogni parte: per fare due esempi, in Australia Melbourne vs Sydney e in Sudafrica Kaizer Chiefs vs Orlando Pirates. Tutto il mondo è paese, e allora quando escono i calendari la prima domanda dei tifosi è sempre la stessa: "Quando si gioca il derby?". Oggi. A Roma e a Siviglia, dove alle 18.30 c'è Sevilla vs Betis.



