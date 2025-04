Lazio-Roma, Mandas vs Svilar: la rivincita dei secondi

Getty Images

Una sfida nella sfida quella tra Lazio-Roma, che stasera alle 20.45 giocheranno il derby con vista sull'Europa: biancocelesti sesti a 55 punti, la squadra di Ranieri è a -2 e in caso di vittoria scavalcherebbe i rivali.. Il primo è in netto vantaggio su Provedel, sull'altro non ci sono dubbi perché ormai da tempo si è preso il posto da titolare. Anche per lui però, come per il greco, l'esperienza italiana è iniziata in panchina da vice.

- Due percorsi a specchio nella capitale quelli di Mandas e Svilar, cone aveva debuttato in biancoceleste proprio in un derby, quello del 10 gennaio 2024. Semaforo verde già da più di un anno per, è diventato uno dei migliori giocatori del campionato nel suo ruolo e ora sta trattando il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2027.- In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al Corriere dello Sport, e il club vorrebbe blindarlo con un nuovo accordo per non rischiare di avvicinarsi troppo alla scadenza allontanando così i club interessati al ragazzo.: Mandas ha prolungato il contratto con la Lazio fino al 2029, il suo rendimento positivo ha attirato l'interesse di alcuni club di Premier League e in estate potrebbe arrivare qualche proposta dall'estero.

