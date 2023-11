La Capitale si ferma, è il momento del derby. Lazio e Roma si scontrano all'Olimpico nella 12ª giornata di Serie A e arrivano alla sfida con umori opposti. I biancocelesti, sconfitti nell'ultimo turno dal Bologna, si sono rilanciati in Champions League con la vittoria sul Feyenoord e ora cercano il successo in campionato per scavalcare in classifica i giallorossi, ko in Europa League a Praga contro lo Slavia ma con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di A (sconfitti solo dall'Inter).



Sarri ha diversi dubbi, a partire dalle condizioni di Luis Alberto e Zaccagni che provano il recupero. Scelte contate anche per Mourinho: davanti Dybala e Lukaku, a sinistra è corsa a tre per una maglia tra El Shaarawy, Spinazzola e Zalewski.



LAZIO-ROMA (domenica 12 novembre ore 18, diretta streaming su Dazn)



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.