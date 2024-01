Coppa Italia, Lazio-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Redazione CM

Lazio-Roma è il secondo quarto di finale di questa Coppa Italia 2023/24. Scontro diretto in gara secca e per di più un derby attesissimo in città ancor più fra due squadre che sono tornate a contendersi gli stessi obiettivi anche in campionato. La mini-emergenza non si ferma in casa biancoceleste con Maurizio Sarri ancora privo di Immobile e che non dovrebbe rischiare Luis Alberto, ma ha ritrovato almeno Isaksen. L'emergenza resta in difesa per José Mourinho che lancerà dal 1' l'ex Juve Huijsen accanto a Mancini e Kristante con il tandem d'attacco titolarissimo Lukaku-Dybala che non sarà risparmiato. Sarà Riccardo Trevisani a commentare la gara in tv con Massimo Paganin come spalla tecnica.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia con calcio d'inizio alle 18 di mercoledì 10 gennaio allo Stadio Olimpico sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1, mentre sarà visibile in streaming tramite le app di Mediaset Play e Sportmediaset.



LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Anderson

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku