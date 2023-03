. Il derby di Roma non è finito al fischio di Massa come dimostrano le tante schermaglie durante l'esultanza dei giocatori laziali. Ma anche- Nasce tutto da un botta e risposta tra Romagnoli e un altro giocatore della Roma, pLa tensione si alza, interviene Foti, il vice di Mou, intervengono anche i giocatori e, dopo qualche secondo di tensione, gli animi si calmano e ognuno rientra nei rispettivi spogliatoi. In quello della Roma c'è Mou che parla alla squadra, in quello della Lazio tutti festeggiano.