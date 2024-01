Lazio-Roma, la MOVIOLA: saltano i nervi, rissa nel finale e tre espulsioni!

Lazio-Roma, tre espulsioni: la Moviola, cosa è successo



Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Lazio-Roma.



LAZIO-ROMA, mercoledì 10 gennaio ore 18



Orsato

Imperiale e Rossi

IV UOMO Manganiello

VAR Irrati

AVAR Abbatista



100' - Viene espulso anche Mancini per qualche parola di troppo diretta all'arbitro Orsato



99' - Espulso Azmoun nel finale, reo di aver spintonato Rovella in una rissa a ridosso dell'area della Lazio



96' - Espulso Pedro per doppia ammonizione: lo spagnolo ha perso nella testa nel finale, scatenando una mini rissa con Paredes (ammonito per averlo preso letteralmente per il collo). Acceso diverbio che porta l'iberico a lasciare i biancocelesti in 10



48' - Contatto in area tra Huijsen e Castellanos: l'ex difensore della Juve arriva in ritardo e colpisce l'avversario. Orsato, dopo l'on-field review, assegna il calcio di rigore



7' - Immediato check del VAR per un contatto in area da rigore tra Mancini e Castellanos: non è stata rilevata alcuna infrazione, come ravvisato anche dall'arbitro Orsato