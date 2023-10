Alla vigilia di Feyenoord – Lazio, accanto al tecnico Maurizio Sarri, c’è Alessio Romagnoli in conferenza stampa. Queste le parole del difensore biancoceleste in vista della sfida di Champions League:



STRISCIA POSITIVA - "Non abbiamo fatto un grande inizio di stagione, ma siamo in striscia positva e vogliamo continuare così. Domani affrontiamo una squadra molto attrezzata s iamo consapevoli della difficoltà della partita, ma vogliamo fare bene". EMOZIONE - "Giocare una gara così con la maglia della Lazio è una sensazione inspiegabile per me. Devo però mettere da parte le emozioni. So quanto vale e devo dare il massimo". ESPERIENZA - “C’è sempre da stare attenti e sappiamo che in fase difensiva non siamo stati impeccabile in tutti i ruoli. Lavoriamo per migliorare e per non concedere tanto ai nostri avversari. La Champions ti porta fiducia, una vittoria può accrescere l’auto stima in questo è diverso dall’Europa League. Noi con più esperienza cerchiamo di dare il massimo esempio per i ragazzi più giovani. Abbiamo analizzato gli errori e lavorato sui nostri concetti".