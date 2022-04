Alessio Romagnoli vestirà la maglia della sua squadra del cuore dalla prossima stagione. Questo lo scenario che si prefigura dopo il vertice tra la dirigenza della Lazio e l'entourage del giocatore andato in scena oggi a Formello. Dopo mesi di lavoro dietro le quinte oggi l'affare è entrato nel vivo con una base di accordo già trovato.



LE CIFRE - Gli agenti del difensore, che si svincolerà a parametro 0 a giugno dal Milan, hanno trovato un punto d'incontro col club capitolino per un ingaggio quinquennale da 3 milioni circa come base fissa, più 500 mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Decisiva la volontà del giocatore di trasferirsi a Roma, accettando anche di diminuirsi lo stipendio. Le firme dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, magari proprio dopo la sfida dell'Olimpico del 24 aprile tra biancocelesti e rossoneri.