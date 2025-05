Lazio, Romagnoli attende una chiamata per il rinnovo: Lotito e Fabiani pronti a trattare

AFP via Getty Images

Dopo il Lecce scatterà l'. C'è in ballo il futuro di Pedro , ma anche quello diEd è proprio quest'ultimo a tenere maggiormente sulle spine tutto l'ambiente biancoceleste. Per lo spagnolo infatti si prospetta un prolungamento di un altro anno e andrà solo messo tutto nero su bianco a stagione finita.rimaste latenti da un po' di tempo.Come racconta oggi il Corriere dello Sport, Romagnoli era arrivato nell'estate del 2022 accettando la Lazio per amore, con un'ingaggio più basso di quello percepito al Milan, ma con la promessa di un bonus al raggiungimento della Champions League. Lotito, però, al momento non ha ancora mantenuto la parola data. Da qui nasconoDa parte del calciatore però non c'è intenzione di andar via a tutti i costi. Attende infatti una chiamata dal club per discutere la sua situazione. E la dirigenza, per bocca del ds, nei giorni scorsi ha dato la sua disponibilità a parlarne. Un incontro interlocutorio è già andato in scena la settimana scorsa a Formello e presto ce ne sarà un altro.Nulla di ufficiale ancora, ma la volontà reciproca di sedersi al tavolo a parlare fa comunque sperare i tifosi che un accordo si possa trovare.