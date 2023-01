Alessio Romagnoli, difensore della Lazio che ha battuto da ex il Milan per 4-0, ha parlato a Sky Sport, ripartendo dai possibili rimpianti per qualche punto perso per strada: "Abbiamo perso un po' di punti ma il campionato è lungo. Sarà fondamentale ripartire adesso. Ora c'è un'altra grande squadra come la Fiorentina. Dobbiamo essere questi, giocare da squadra e dare il massimo".



Sul segreto del successo dei biancocelesti: "Penso che la squadra sia fondamentale. Il lavoro che facciamo noi parte dagli attaccanti. Se loro indirizzano bene la pressione siamo facilitati. Ci facciamo un bel mazzo ma se la squadra lavora bene, è tutto più semplice".



Sulle verticalizzazioni: "Lo facevo anche in passato, è una mia caratteristica".