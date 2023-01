Di seguito le parole del difensore della Lazio Alessio Romagnoli a Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli:



"Penso di sì, il mister ha ragione. Abbiamo fatto una buonissima partita per 80 minuti, poi ci siamo fatti due gol da soli. Dispiace, perché buttiamo punti importanti. Dopo il 2-1 siamo rimasti in gara. C'è mancato quel pizzico per non soffrire negli ultimi minuti. Quando sei sopra 2-0 in casa devi mettercela tutta, perché queste partite sono fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi".



NAZIONALE - "La Nazionale è il sogno di tutti, poi le scelte le farà il mister. Io penso a fare il massimo con la Lazio".



DOPO LECCE - "Ovviamente, si può perdere ma non in quel modo. Oggi è stata un'altra partita, dominata anche dopo il primo gol subito. Dobbiamo stare in silenzio, lavorare e vincere col Sassuolo che non sarà facile".