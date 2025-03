Lazio, Romagnoli da tifoso in campo a goleador: il momento d'oro del centrale biancoceleste

Getty Images

Da Plzen al Plzen:ha trascorso una settimana da sogno con la sua, come calciatore e anche come tifoso in campo. Il difensore biancoceleste non ha mai fatto segreto della sua fede sin da bambino per la squadra capitolina. Per questo è visto da tanti tifosi come uno di loro, che però ce l'ha fatta ad arrivare a difendere i propri colori giocando in prima persona e non solo sostenendo dagli spalti. Lui non ci ha pensato un attimo quando c'è stata l'opportunità, tre anni fa, di unire la sua passione al suo lavoro, vestendo la maglia con l'aquila sul petto. Da subito è diventato un punto di riferimento per tutto l'ambiente e, soprattutto, per i compagni di squadra, vista comunque la sua esperienza in carriera. E ora con questi tre gol di fila, tutti decisivi,

"Non mi era mai successo di segnare tre gol di fila, neanche al Milan", ha detto Romagnoli dopo la gara di ieri. Si è riscoperto bomber e con la rete che vale il ritorno ai quarti di finale di una competizione europea dopo 7 anni per la Lazio,Poco prima di segnare ieri sera aveva anche provato a improvvisarsi assistman, spizzando di testa un altro cross che però sul secondo palo Dia non è riuscito a trasformare in gol. A quel punto il centrale di Anzio si è messo in proprio e ha colpito ancora una volta. Alla domanda se si sia messo in testa di diventare un centravanti ha risposto con una battuta: "Magari!"

Romagnoli, che in campionato ha colpito anche l'Udinese lunedì scorso, non ha intenzione certo di fermarsi. Ieri ha ringraziato anche gli stessi tifosi per la carica che hanno dato alla squadra nel momento di difficoltà: "Li ringraziamo,, un applauso va a loro. Ora pensiamo a finire bene a Bologna". Non c'è tempo infatti, per il difensore e per tutti i suoi compagni, di crogiolarsi nell'euforia. Al Dall'Ara ci sarà uno scontro diretto cruciale nella corsa Champions domenica pomeriggio. Le fatiche di coppa si faranno sentire. Magari, sperano i tifosi, sarà ancora Romagnoli a tenere a galla la squadra di Baroni.