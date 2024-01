Lazio, Romagnoli: 'Vogliamo riscattare la brutta prestazione in Supercoppa. Andare via? Non ho motivo di pensarlo'

Alla vigilia di Lazio - Napoli Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media ufficiali del club biancoceleste. Il difensore della Lazio ha parlato di come la squadra sia delusa per il ko contro l'Inter e della voglia di riscatto, nonostante il Napoli sia un'altra avversaria molto difficile da affrontare. Queste le sue parole riportare sul match program che la società ha pubblicato sul proprio sito:



"Sappiamo che contro l'Inter abbiamo fatto una brutta partita e per questo vogliamo riscattarci. Ci tenevamo alla Supercoppa, era una gara molto importante per noi. Ormai però appartiene al passato, dobbiamo pensare a continuare a fare bene in campionato. Domani mi aspetto un'avversaria molto difficile. Anche se non è più quella dell'anno scorso, rimane una squadra fortissima, nonostante le assenze di alcuni giocatori fondamentali. Inoltre, il fatto che abbiano da poco cambiato modulo rende tutto ancora più complicato.

Personalmente cerco sempre di isolarmi da tutto quello che c'è fuori, per lavorare bene, con la massima tranquillità e aiutare ogni giorno la squadra a migliorare. Possiamo sempre fare di più. La stagione è ancora lunga e ci aspettano molte partite difficili. Sicuramente siamo tanti a giocarci il posto, ma chi gioca fa bene e questo è prioritario, perché la squadra viene prima del singolo". In chiusura poi Romagnoli ha anche risposto a una domanda sul suo futuro: "Sto davvero bene alla Lazio, qui mi sento a casa. Ecco perché non ho motivo di ascoltare o di pensare ad altre cose".