AFP via Getty Images

Lazio, Romagnoli: "Grazie Pedro, ce l'ha aggiustata. Però c***o, se vogliamo la Champions serve di meglio"

Federico Targetti

29 minuti fa



Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato a Sky dopo il pareggio in rimonta col Parma in casa:



“Di stasera resta che dobbiamo approcciare meglio, non possiamo permetterci certi errori. Dobbiamo solo dire grazie a Pedro, un fenomeno, ce l’ha aggiustata lui. Però c***o, dobbiamo fare meglio se vogliamo arrivare in Champions. Europa League? No, no, vogliamo arrivare in Champions”.



Poi a Dazn - “Eravamo un po’ troppo nervosi, dobbiamo migliorare, alzare l’attenzione, non pensare alle cose che riguardano il campo. Peccato, ce le lasciamo sfuggire per così poco. Bisognava essere più cattivi all’inizio ed entrare in partita più rapidamente. Ci manca vincere in casa. Prima c’è l’Empoli, bisogna pensare a vincere. Un pareggio che non serve a nulla”.